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Депутаты ГД РФ обсудят повышение штрафов за отсутствие детских автокресел

В Госдуме предложили в два раза увеличить штрафы за неправильную перевозку детей

В ГД РФ в июне будет рассмотрен законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел, сказано в карточке документа, опубликованной в электронной базе нижней палаты парламента.

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В базе указано, что законопроект нужно включить в примерную программу (весенняя сессия, 2025, июнь).

Соответствующее предложение внесли председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков. Они предлагают поднять штраф для граждан с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических – со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Правительство поддержало данную инициативу, но рекомендовало дополнить ее обоснованием предлагаемого размера административных санкций.

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Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / pvproductions
Количество просмотров 531
10.06.2025 
Фото:freepik / pvproductions
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