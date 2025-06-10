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Средняя стоимость ОСАГО изменилась в России

Центробанк заявил о снижении средней стоимости ОСАГО

Стоимость стандартного полиса ОСАГО для владельцев легковушек уменьшилась на 5,1% в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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На данный момент средняя цена полиса составляет около 6,9 тыс. рублей, сказано в отчете ЦБ о ситуации на страховом рынке.

За первый квартал страховщики оформили почти 9,8 млн классических полисов ОСАГО. Из них 868 тыс. являются краткосрочными. Такие полисы действовали, в среднем, 2,8 дня и стоили около 306 рублей.

Размер выплат по ОСАГО за указанный период немного снизился и составил 51,7 млрд рублей. При этом средняя компенсация по классическим договорам возросла на 15,8% и составила 105,3 тыс. рублей.

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Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

Источник: Центробанк

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 117
10.06.2025 
Фото:Depositphotos
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