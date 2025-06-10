Средняя выплата по ОСАГО увеличилась

РСА: средняя выплата по ОСАГО выросла на 17,4% с начала 2025 года

Средняя выплата по ОСАГО с января по апрель 2025 года увеличилась на 17,4% относительно аналогичного периода 2024 года: с 92,2 тыс. до 108,2 тыс. рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Средняя премия по годовым полисам ОСАГО по итогам января-апреля составила 7344 рубля, что на 5,3% меньше, чем средняя премия по обязательной «автогражданке» по итогам четырех месяцев 2024 года.

За этот период было заключено 15,2 млн договоров, из них 1,2 млн были краткосрочными. Общее количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 14,7% в сравнении январем-апрелем прошлого года.

Средняя выплата по ОСАГО продолжает расти, сообщил глава РСА Евгений Уфимцев. В апреле 2025 года она увеличилась на 28% по сравнению с апрелем 2024 года и достигла 113,2 тыс. рублей. При этом рост средней премии страховщикам удается сдерживать (снизилась в апреле на 3,9%, до 6968 рублей), пояснил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РСА