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Названы регионы-лидеры по доступности топлива

ЯНАО и Москва стали лидерами по доступности бензина в России

В рейтинге регионов России по доступности бензина на начало текущего года лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Москва. Эксперты высчитали объем АИ-92, который могут купить жители регионов на свои среднемесячные зарплаты.

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Так, в ЯНАО на среднюю зарплату можно купить 2653 л бензина, в российской столице – 2506 л, а в Чукотском автономном округе – 2425 л. Средний уровень по России равен 1385 л.

Жители Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Магаданской области, Сахалинской области, Санкт-Петербурга, Мурманской области, Камчатского края, Подмосковья и Республики Саха (Якутия) могут купить более 1,5 тыс. л бензина в месяц.

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В других 40 субъектах РФ на среднюю в регионе зарплату можно купить от 1 тыс. до 1,5 тыс. л бензина АИ-92.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия. В этих субъектах РФ граждане могут купить не более 750 л бензина в месяц.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

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Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 102
13.06.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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