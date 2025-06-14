Прощание с механикой: начали в Mini? Остальные подхватят

Опрос Mini: только 3% из вас выбрали механическую коробку передач

В Mini подтвердили, что механическая коробка передач снята с производства из-за низкого спроса.

Отход компании от механической коробки передач отражает глобальный спад продаж автомобилей «на ручке».

Mini никогда не были самыми быстрыми автомобилями, самыми элегантными или самыми экономичными. То, что они предлагали, было чем-то более сложным: острое управление и настоящее чувство связи с автомобилем. В течение многих лет этот опыт сопровождался версией с механической коробкой передач. Но эта последняя «ниточка» теперь официально оборвана.

Руководитель отдела продукции Mini в Австралии и Новой Зеландии Джеймс Орлов подтвердил это еще раз на недавней встрече: «В новом поколении она (механика) вообще не была приоритетной. И по мере того, как мы приближаемся к EU7 (правилам выбросов) в Европе, это, вероятно, будет развиваться в этом направлении».

Опрос компании показал, что только три человека из ста выбрали бы механическую коробку передач, если бы им предоставили такую возможность. Такой низкий объем продаж просто не оправдывает все испытания и сертификацию, которые автопроизводитель должен пройти, чтобы продать такой автомобиль.

Зачем их вообще делать, если не спроса? Без сомнения, МКП становится меньше во всем мире, не только в Австралии или США. Конечно, некоторые хардкорные суперкары за шестизначные суммы все еще доступны с тремя педалями, но массовые автомобили с механической коробкой передач быстро уходят в прошлое во всем мире.

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Источник: Carscoops