Просторная Toyota c 2,5-литровым мотором и АКП стоит сейчас дешевле «китайцев»

В РФ в продаже появились новые седаны Toyota Avalon стоимостью от 2,9 млн рублей

Новые просторные седаны Toyota Avalon в России сейчас можно заказать за 2,9 млн рублей.

Например, фирма из Новосибирска готова привезти Avalon в комплектации Luxury за 2,904 млн рублей.

У автомобиля 7 подушек безопасности, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, парковочные датчики спереди и сзади, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, медиасистема с сенсором и многое другое. Седан оснащен 2,5-литровым мотором мощностью 209 л.с., 8-ступенчатой АКП.

Toyota Avalon

В Краснодаре за 3 млн рублей привезут Toyota Avalon с 2,0-литровым атмосферником мощностью 178 л.с. и вариатором. Автомобиль предлагается в богатой комплектации.

В Омске 4,15 млн рублей привезут под заказ Avalon с гибридной силовой установкой и в максимальной комплектации. Toyota Avalon из наличия стоит от 3,45 млн рублей. Автомобиль продают в российской столице.

Интерьер Toyota Avalon

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

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Источник: Автоновости дня