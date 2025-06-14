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Просторная Toyota c 2,5-литровым мотором и АКП стоит сейчас дешевле «китайцев»

В РФ в продаже появились новые седаны Toyota Avalon стоимостью от 2,9 млн рублей

Новые просторные седаны Toyota Avalon в России сейчас можно заказать за 2,9 млн рублей.

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Например, фирма из Новосибирска готова привезти Avalon в комплектации Luxury за 2,904 млн рублей.

У автомобиля 7 подушек безопасности, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, парковочные датчики спереди и сзади, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, медиасистема с сенсором и многое другое. Седан оснащен 2,5-литровым мотором мощностью 209 л.с., 8-ступенчатой АКП.

Toyota Avalon
Toyota Avalon

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

В Краснодаре за 3 млн рублей привезут Toyota Avalon с 2,0-литровым атмосферником мощностью 178 л.с. и вариатором. Автомобиль предлагается в богатой комплектации.

В Омске 4,15 млн рублей привезут под заказ Avalon с гибридной силовой установкой и в максимальной комплектации. Toyota Avalon из наличия стоит от 3,45 млн рублей. Автомобиль продают в российской столице.

Интерьер Toyota Avalon
Интерьер Toyota Avalon

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 18510
14.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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