Во Фрязине состоялся фестиваль ко Дню России при поддержке компании «Газпромнефть-СМ»

Приуроченный ко Дню России фестиваль прошел в стенах Фрязинской детской школы искусств, собрав свыше 200 участников и зрителей. Организаторами мероприятия выступили «Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с администрацией городского округа Фрязино.

Программа включала выступления оркестра струнных инструментов, хора и солистов. Со сцены в исполнении воспитанников и преподавателей школы искусств звучали известные произведения, посвященные Отчизне. Кульминацией стал неофициальный гимн города Фрязино «Любимый город Фрязино», который одновременно спели свыше 40 человек.

Выступление проходило на обновленной сцене, поскольку еще в прошлом году «Газпромнефть-СМ» провела масштабную реконструкцию концертного зала школы, обновив инженерные сети, системы безопасности, а также установив современное осветительное и акустическое оборудование. Теперь свыше 900 воспитанников образовательного учреждения могут участвовать в различных творческих фестивалях на собственной сцене.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил, что любовь к Родине является основой для формирования гражданской ответственности. «Поэтому крайне важно разговаривать с молодым поколением на такие темы, в том числе на языке искусства. Самом понятном, трогательном и красивом», – подчеркнул он.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев заявил, что город с каждым годом становится комфортнее и благоустроеннее, а также создаются условия для самореализации молодежи. «Это большая работа, поэтому мы рады, что у нас есть надежные партнеры по этому направлению», – добавил он.

Директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко рассказала, что это уже второй совместный фестиваль, организованный с «Газпромнефть-СМ» и администрацией Фрязино – первый такой состоялся осенью прошлого года и собрал более 250 человек. «Масштабность, яркость и красота этих мероприятий говорят о том, что мы отличная команда, и вдохновляют на новые совместные проекты», – отметила она.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей, являясь одним из лидеров рынка смазочных материалов.

Фестиваль прошел в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которую «Газпромнефть» развивает в регионах деятельности для улучшения жизни людей.