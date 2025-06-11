В Россию привезли новейшие версии «навороченных» и экономичных кроссоверов

Дилеры в РФ начали продажу обновленных кроссоверов Li Auto 2025 модельного года

В российских автосалонах появились новые модели кроссоверов Li Auto (Lixiang) 2025 года выпуска.

Обновленная линейка была представлена в начале мая 2025 года, когда Li Auto провела масштабное обновление всех своих внедорожников, затронувшие подвески, интерьер, экстерьер и аккумуляторы.

Ключевой особенностью обновленных моделей стала новая интеллектуальная система вождения. Кроссоверы Li Auto L6, L7, L8 и L9 в комплектации Pro теперь оборудованы лидарами на крыше, а также обновленные версии L7 и L8 получили двухкамерную пневмоподвеску.

Li Auto L9

Флагманский кроссовер L9 претерпел наибольшие изменения, включая новый цвет кузова, улучшенный массажер на 18 точек и увеличенный потолочный экран до 21,4 дюймов. Информации о изменении цен на автомобили 2025 года пока нет.

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Источник: Autonews