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Самый продвинутый грузовик в Корее – он уже выходит на международные рынки

Hyundai представила новое поколение грузовика Xcient

11 июня компания Hyundai официально представила новый Xcient — тяжелый грузовик нового поколения. Благодаря полностью обновленному дизайну и передовым функциям безопасности и удобства новый Xcient является самым продвинутым коммерческим автомобилем Hyundai на сегодняшний день.

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Выпущенный через шесть лет после дебюта Xcient Pro в 2019 году, новая модель воплощает значительное обновление, как дизайна, так и технологий. Грузовик получил V-образную решетку радиатора с кубической сеткой и вертикальной хромированной отделкой.

В дополнение к модерновому внешнему виду, новый Xcient имеет блочные светодиодные фары, новую эмблему Hyundai, выполненную из гладкого алюминия и современный козырек на крыше – все это способствует более обтекаемому и современному силуэту.

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Аэродинамические характеристики значительно улучшены благодаря цифровым боковым зеркалам, которые не только уменьшают сопротивление, но и обеспечивают отличную видимость в условиях слабого освещения или дождя.

Внутри установлен новый 12,3-дюймовый цифровой кластер и усовершенствованная информационно-развлекательная система.Центральная консоль цвета ободка, роскошная отделка, выдвижные подстаканники и сетки для хранения планшетов или смартфонов значительно повысили комфорт и удобство салона.

Кроме того, в машине есть: интегрированный цифровой тахограф Hi-pass, беспроводная зарядка смартфона (увеличена с 5 Вт до 10 Вт), безопасные электрические стеклоподъемники, беспроводные обновления программного обеспечения информационно-развлекательной системы.

Источник: KCB

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
Количество просмотров 4854
15.06.2025 
Фото:Hyundai
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