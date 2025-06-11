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В России введут рейтинг автошкол

Госдума в первом чтении одобрила закон о рейтинге автошкол

Депутаты ГД РФ в первом чтении одобрили инициативу об оценке качества автошкол, разработанный правительством России. По задумке авторов законопроекта, данные о российских автошколах будут размещать на специальном ресурсе и он будет постоянно обновляться. Анонсировал изменения в закон «О безопасности дорожного движения» председатель правительства Михаил Мишустин еще в феврале текущего года.

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Качество работы автошкол в стране будут оценивать по ряду параметров, среди которых количество ДТП, в которые попали ученики конкретной школы, а также итоги сдачи экзаменов.

Мишустин тогда отметил, что таким образом будет создан объективный рейтинг, позволяющий существенно повысить качество обучения автомобилистов. Следствием этого будет снижение количества ДТП.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 165
11.06.2025 
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
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