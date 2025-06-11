В России введут рейтинг автошкол

Госдума в первом чтении одобрила закон о рейтинге автошкол

Депутаты ГД РФ в первом чтении одобрили инициативу об оценке качества автошкол, разработанный правительством России. По задумке авторов законопроекта, данные о российских автошколах будут размещать на специальном ресурсе и он будет постоянно обновляться. Анонсировал изменения в закон «О безопасности дорожного движения» председатель правительства Михаил Мишустин еще в феврале текущего года.

Качество работы автошкол в стране будут оценивать по ряду параметров, среди которых количество ДТП, в которые попали ученики конкретной школы, а также итоги сдачи экзаменов.

Мишустин тогда отметил, что таким образом будет создан объективный рейтинг, позволяющий существенно повысить качество обучения автомобилистов. Следствием этого будет снижение количества ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

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Источник: Система обеспечения законодательной деятельности