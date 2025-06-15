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На российских трассах появятся новые отели для туристов

На автодорогах М4, М8, М11 и М12 появятся новые модульные отели

В России начнут строить новые модульные отели, расположенные вблизи основных автомобильных туристических маршрутов.

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Об этом в ходе Международного туристического форума «Путешествуй!» рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. По его словам, вблизи 13-ти крупных туристических маршрутов на трассах М4 «Дон», М8 «Холмогоры», М11 «Нева» и М12 «Восток» будет построено 60 отелей с общим фондом 1,4 тысячи номеров. Сроки строительства министр не уточнил.

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При этом отелями вдоль трасс планы не ограничиваются. Еще 32 проекта с номерным фондом 1,7 тысяч номеров одобрены Минэкономразвития для строительства на территории восьми (из 12 существующих в РФ) особых экономических зон туристско-рекреационного типа.

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И еще 40 проектов с фондом 1,6 тысяч номеров – на территории особо охраняемых природных территорий. Как отметил Вахруков, из отобранных к реализации 380 проектов 204 предусматривают номера для лиц с ограниченными возможностями. И еще интересный факт: более 300 проектов из указанного количества реализуются «с применением технологии деревянного домостроения».

Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 241
15.06.2025 
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