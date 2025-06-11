Цены на большой полноприводный кроссовер с АКП Aisin изменились в России

Кроссовер GAC GS8 в комплектации Traveller стал дороже на 50 тыс. руб

Бренд GAC повысил цену кроссовера GS8 в спецверсии GX Traveller на 50 тыс. рублей.

Теперь этот автомобиль стоит 4 999 000 рублей. Версия GX Traveller предназначена для поклонников автотуризма и дальних путешествий, поэтому имеет доработанный дизайн и более широкое функциональное оснащение.

У этой модификации специальный внедорожный обвес с измененным дизайном передней части кузова, светодиодные передние противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски необычного дизайна.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 248 л. с., 8-ступенчатой АКП Aisin, привод полный.

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Источник: «Автоновости дня»