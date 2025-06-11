Цены на большой полноприводный кроссовер с АКП Aisin изменились в России
Кроссовер GAC GS8 в комплектации Traveller стал дороже на 50 тыс. руб
Бренд GAC повысил цену кроссовера GS8 в спецверсии GX Traveller на 50 тыс. рублей.
Теперь этот автомобиль стоит 4 999 000 рублей. Версия GX Traveller предназначена для поклонников автотуризма и дальних путешествий, поэтому имеет доработанный дизайн и более широкое функциональное оснащение.
У этой модификации специальный внедорожный обвес с измененным дизайном передней части кузова, светодиодные передние противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски необычного дизайна.
Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 248 л. с., 8-ступенчатой АКП Aisin, привод полный.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: «Автоновости дня»
Фото:GAC
6660
11.06.2025
Фото:GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о GAC GS8
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!