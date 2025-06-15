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Известно, в каком количестве будут выпускать новые модели на УАЗе

Новые производственные мощности УАЗа позволят выпускать до 10 тысяч машин в год

Новая производственная линия на УАЗе, с помощью которой было запущено производство пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8, способна выпускать до 10 тысяч автомобилей в год.

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Сообщение об этом появилось в корпоративной газете «Панорама УАЗ». В редакции отмечают, что технологические решения, применяемые в производстве пикапов, используются также для модельного ряда УАЗ. Издание приводит приводит такие цифры: суммарный объем инвестиций в создание новых производств и модернизацию существующих мощностей на Ульяновском автозаводе в период с 2023 по 2027 годы составит более 18 млрд рублей.

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Известно, что в ходе реализации инвестпроекта по выпуску новой модели пикапа Sollers ST9 на УАЗе идет монтаж новой сварочной линии и строительство логистической зоны.

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Как ранее сообщал «За рулем», запуск производства ST9 намечен на третий квартал 2025 года, а далее эти же производственные мощности позволят запустить и 7-местный внедорожник на базе пикапа. Еще одна цель инвестиционных проектов на УАЗе – локализация ключевых узлов и автокомпонентов. Напомним, в данный момент уазовцы монтируют новую прессовую линию и готовят к запуску производство систем пассивной безопасности.

Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 1759
15.06.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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