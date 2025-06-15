А это точно выгодно? В чем опасность покупки авто с пробегом за рубежом

Эксперт Тимофеев назвал плюсы и минусы покупки иномарки с пробегом на заказ

На фоне укрепления рубля россияне стали больше интересоваться покупкой авто с пробегом за рубежом.

Наибольшей популярностью пользуются модели в возрасте от 3 до 5 лет, для которых действуют сниженные ставки пошлин, отмечает основатель сервиса безопасных покупок за рубежом Terminal A Юрий Тен.

Среди минусов этой услуги он назвал тот факт, что без детальной диагностики сложно точно оценить техническое состояние такого автомобиля. К тому же при заказе авто из-за границы покупателю чаще всего требуется сразу оплатить ее полную стоимость, а после выплатить таможенные пошлины, утилизационный сбор, услуги доставки.

При этом цена авто с пробегом из-за границы значительно ниже, чем новой иномарки, ввозимой по параллельному импорту, пояснил директор направления автомобилей с пробегом ГК «БорисХоф» Николай Тимофеев. Среди плюсов и широкий доступ к моделям и комплектациям, возможность выбрать конкретный год, пробег, цвет, опции.

Также он пояснил, что автомобили из стран с мягким климатом, хорошими дорогами часто находятся в лучшем состоянии, чем их аналоги, на которых ездили в РФ.

К минусам стоит отнести длительное ожидание. Так, выбор, покупка, доставка и таможенное оформление могут продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Среди рисков повреждение при транспортировке, мошенничество со стороны недобросовестных посредников, отсутствие возможности тест-драйва (покупка совершается «вслепую», на основе фотографий, видео и отчетов), валютные риски (стоимость автомобиля фиксируется в валюте, и при ослаблении рубля итоговая цена в рублях может вырасти за время ожидания), рассказал специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

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Источник: «Автостат»