Автопром столкнулся с переизбытком производственных мощностей: чем это грозит?

Ли Шуфу: Geely не будет строить новые заводы из-за переизбытка мощностей

Председатель и основатель Geely, Ли Шуфу, отметил, что автомобильная промышленность сталкивается с проблемой «переизбытка производственных мощностей».

В связи с этим китайский автопроизводитель принял решение воздержаться от строительства новых заводов и расширения текущих мощностей.

Geely Holding владеет различными брендами, такими как Geely Auto, Zeekr и Volvo. Эти комментарии прозвучали на фоне ценовой войны в китайской автомобильной отрасли, которая вынуждает производителей искать зарубежные рынки.

Среди китайских компаний, строящих заводы за границей, имеются BYD, Chery Auto и Great Wall Motor.

В частности, Geely планирует использовать существующие мощности французской Renault в Бразилии и купить миноритарный пакет акций в ее бизнесе в этом регионе. Несмотря на сообщения агентства Reuters о задержке одобрения со стороны китайских регуляторов, Geely уверяет, что сотрудничество с Renault в Бразилии идет успешно.

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Источник: Reuters