Land Rover обновил свой популярный семейный внедорожник: что изменилось?

Land Rover представил Discovery Sport 2026 модельного года в новых комплектациях

Компания Land Rover представила обновленную версию своего семиместного внедорожника Discovery Sport.

С переходом на новый модельный год автомобиль обрел две новые комплектации, но сохранил прежнюю моторную гамму. Комплектации Dynamic SE и Dynamic HSE заменены на Landmark и Metropolitan, при этом базовая версия с приставкой S теперь называется Dynamic S.

Внешность внедорожника Landmark выделяется алюминиевыми порогами с логотипом горного хребта и надписью Landmark, панорамной крышей и откидывающимся вторым рядом сидений.

Land Rover Discovery Sport 2026

Модификация Metropolitan получила радиаторную решетку с серебристым элементом, накладки на пороги с логотипом Metropolitan, серебристые надписи Discovery на капоте и задней двери, новые 20-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистему на 14 динамиков с сабвуфером, кожаные сиденья с множеством регулировок, подогревом и вентиляцией, а также систему очистки воздуха Cabin Air Purification Plus.

Land Rover Discovery Sport 2026

Discovery Sport 2026 предлагает «мягкий» гибрид, основанный на бензиновых и дизельных двигателях с 48-вольтовым стартер-генератором, и подзаряжаемый гибрид мощностью 265 л. с. с запасом хода на электротяге до 61 километра.

Обновленный внедорожник уже доступен для заказа в Великобритании по цене от 45 440 фунтов стерлингов, что примерно составляет 4,8 млн рублей по текущему курсу.

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Источник: Автоновости дня