Ключ на старт: фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025 начался!

13 июня стартовало главное автомобильное событие лета — ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – это крупный семейный праздник, привлекающий любителей скорости и автомобильной культуры. Мероприятие проходит на многофункциональном комплексе RDRC Racepark в Быково, Московская область. Комплекс станет центром притяжения для всех, кто ценит автомобильную культуру и автоспорт.

Фестиваль предлагает разнообразную программу для всех возрастов, включая гонки, развлекательные зоны и концерты. Одним из главных событий станет дрэг-рейсинг. Гости имеют возможность прокатиться на «дрэг-такси» и «дрифт-такси», а также отправиться на экскурсии по гоночной трассе или полететь на вертолете для осмотра фестиваля с высоты.

Выставка кастомных мотоциклов и редких автомобилей, а также интерактивные зоны от партнеров дополняют атмосферу праздника. Для удобства гостей организован маркет и фудкорт, предлагающий разные товары и еду. Музыкальная программа с выступлениями кавер-групп и известных исполнителей придает мероприятию динамичность и праздничное настроение.

Программа мероприятий «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

13 июня

10:00 – Открытие площадки для зрителей

10:00 – Квалификационные заезды

14:50 – Представление пилотов на сцене

17:15 – Финалы класса Street

19:20 – Церемония награждения

19:40 – Закрытие площадки для зрителей

14 июня

10:00 – Открытие площадки для зрителей

10:00 – Квалификационные заезды

12:10 – Заезды на выбывание

13:30 – Автограф-сессия

15:50 – Финалы

17:00 – Церемония награждения

17:20 – Закрытие площадки для зрителей

Схема площадки «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Схему расположения парковки и зрительских зон можно скачать по ссылке.

Партнеры мероприятия

Титульный партнер – KGM;

Официальный партнер – LUBREX;

Информационный партнер – Радио «Калина Красная».

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024» — показываем, как это было! «За рулем» выпустил репортаж о фестивале на RDRС Racepark.