Ключ на старт: фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025 начался!
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – это крупный семейный праздник, привлекающий любителей скорости и автомобильной культуры. Мероприятие проходит на многофункциональном комплексе RDRC Racepark в Быково, Московская область. Комплекс станет центром притяжения для всех, кто ценит автомобильную культуру и автоспорт.
Фестиваль предлагает разнообразную программу для всех возрастов, включая гонки, развлекательные зоны и концерты. Одним из главных событий станет дрэг-рейсинг. Гости имеют возможность прокатиться на «дрэг-такси» и «дрифт-такси», а также отправиться на экскурсии по гоночной трассе или полететь на вертолете для осмотра фестиваля с высоты.
Выставка кастомных мотоциклов и редких автомобилей, а также интерактивные зоны от партнеров дополняют атмосферу праздника. Для удобства гостей организован маркет и фудкорт, предлагающий разные товары и еду. Музыкальная программа с выступлениями кавер-групп и известных исполнителей придает мероприятию динамичность и праздничное настроение.
Программа мероприятий «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»
13 июня
- 10:00 – Открытие площадки для зрителей
- 10:00 – Квалификационные заезды
- 14:50 – Представление пилотов на сцене
- 17:15 – Финалы класса Street
- 19:20 – Церемония награждения
- 19:40 – Закрытие площадки для зрителей
14 июня
- 10:00 – Открытие площадки для зрителей
- 10:00 – Квалификационные заезды
- 12:10 – Заезды на выбывание
- 13:30 – Автограф-сессия
- 15:50 – Финалы
- 17:00 – Церемония награждения
- 17:20 – Закрытие площадки для зрителей
Схема площадки «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»
Схему расположения парковки и зрительских зон можно скачать по ссылке.
Партнеры мероприятия
- Титульный партнер – KGM;
- Официальный партнер – LUBREX;
- Информационный партнер – Радио «Калина Красная».
- «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024» — показываем, как это было! «За рулем» выпустил репортаж о фестивале на RDRС Racepark.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube