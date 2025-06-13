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Ключ на старт: фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025 начался!

13 июня стартовало главное автомобильное событие лета — ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – это крупный семейный праздник, привлекающий любителей скорости и автомобильной культуры. Мероприятие проходит на многофункциональном комплексе RDRC Racepark в Быково, Московская область. Комплекс станет центром притяжения для всех, кто ценит автомобильную культуру и автоспорт.

Фестиваль предлагает разнообразную программу для всех возрастов, включая гонки, развлекательные зоны и концерты. Одним из главных событий станет дрэг-рейсинг. Гости имеют возможность прокатиться на «дрэг-такси» и «дрифт-такси», а также отправиться на экскурсии по гоночной трассе или полететь на вертолете для осмотра фестиваля с высоты.

Выставка кастомных мотоциклов и редких автомобилей, а также интерактивные зоны от партнеров дополняют атмосферу праздника. Для удобства гостей организован маркет и фудкорт, предлагающий разные товары и еду. Музыкальная программа с выступлениями кавер-групп и известных исполнителей придает мероприятию динамичность и праздничное настроение.

Программа мероприятий «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

13 июня

  • 10:00 – Открытие площадки для зрителей
  • 10:00 – Квалификационные заезды
  • 14:50 – Представление пилотов на сцене
  • 17:15 – Финалы класса Street
  • 19:20 – Церемония награждения
  • 19:40 – Закрытие площадки для зрителей

14 июня

  • 10:00 – Открытие площадки для зрителей
  • 10:00 – Квалификационные заезды
  • 12:10 – Заезды на выбывание
  • 13:30 – Автограф-сессия
  • 15:50 – Финалы
  • 17:00 – Церемония награждения
  • 17:20 – Закрытие площадки для зрителей

Схема площадки «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Схему расположения парковки и зрительских зон можно скачать по ссылке.


Партнеры мероприятия

  • «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024» — показываем, как это было! «За рулем» выпустил репортаж о фестивале на RDRС Racepark.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

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Лежнин Роман
Фото:RDRC Racepark
Количество просмотров 54996
13.06.2025 
Фото:RDRC Racepark
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