В России появился новый просторный семейный минивэн по цене Ларгуса

Во Владивостоке продают электрический минивэн FAW Bestune NAT за 1,8 млн рублей

На российском рынке не так много доступных семейных автомобилей, достойных конкуренции с Lada Largus.

Одним из них стал китайский электрический минивэн FAW Bestune NAT, который на одном из классифайдов выставлен за 1 800 000 рублей. Для сравнения, пятиместный универсал Lada Largus в комплектации Classic Plus с 106-сильным двигателем стоит 1 735 000 рублей, а в топовом исполнении Enjoy его цена достигает 1 915 000 рублей благодаря дополнительным опциям.

FAW Bestune NAT

За сумму в 1 800 000 рублей новый FAW Bestune NAT может быть доставлен под заказ из Владивостока. В этом объявлении предлагается автомобиль светло-бежевого цвета в комплектации Delight, который включает кожаный мульти-руль, кондиционер, цифровую приборную панель, медиасистему с крупным тачскрином, камеру кругового обзора, парктроники, кожаную отделку и 17-дюймовые литые диски.

FAW Bestune NAT

В Набережных Челнах аналогичный минивэн в белом цвете можно приобрести за 1 890 000 рублей, с учетом всех дополнительных расходов, таких как растаможка и доставка.

Еще один экспонат представлен в Казани за 2 250 000 рублей. В объявлении подчеркивается, что он уже на складе, а в указанную стоимость входят все необходимые документы и уплаченный утильсбор.

Интерьер FAW Bestune NAT

Все автомобили оснащены 136-сильным электромотором, а их литий-железо-фосфатный аккумулятор объемом 55 кВт·ч обеспечивает реальный запас хода от 300 до 350 км с возможностью быстрой зарядки в течение получаса. Эти минивэны предлагают просторный задний ряд сидений благодаря длинной колесной базе в 2850 мм.

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Источник: Автоновости дня