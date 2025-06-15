Больше и мощнее, чем Land Cruiser 300: в России появится новый крутой внедорожник

Новинка на российском рынке: внедорожник M-Hero M817 с гибридной установкой

В конце года в России ожидается выход нового внедорожника M-Hero M817 из Китая.

Модель M917, которая уже продается в России, именуют «китайским Hummer», а её младший «брат» M-Hero M817 даже более габаритен: его размеры составляют 5100 х 1998 х 1899 мм с колесной базой в 3005 мм, что делает его на 10 см длиннее Toyota Land Cruiser 300 и почти на 15 см больше по размеру колесной базы.

M-Hero M817 представляет собой подзаряжаемый гибрид, работающий на базе 1,5-литрового турбомотора с мощностью 197 л.с., а совокупная мощность электромоторов достигает 710 л.с.

Dongfeng M-Hero M817

Автомобиль оснащён 2-ступенчатой трансмиссией и системой полного привода, с массой в 2817 кг. Его максимальная скорость – 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,5 л на 100 км.

Dongfeng M-Hero M817

M-Hero M817 стал первым внедорожником, построенным на новой архитектуре Tianyuan, разработанной в сотрудничестве компаний Dongfeng и Huawei, где объединены компоненты силовой установки, программное обеспечение и облачные технологии.

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Источник: Quto