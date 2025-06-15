#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

Больше и мощнее, чем Land Cruiser 300: в России появится новый крутой внедорожник

Новинка на российском рынке: внедорожник M-Hero M817 с гибридной установкой

В конце года в России ожидается выход нового внедорожника M-Hero M817 из Китая.

Рекомендуем
Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)

Модель M917, которая уже продается в России, именуют «китайским Hummer», а её младший «брат» M-Hero M817 даже более габаритен: его размеры составляют 5100 х 1998 х 1899 мм с колесной базой в 3005 мм, что делает его на 10 см длиннее Toyota Land Cruiser 300 и почти на 15 см больше по размеру колесной базы.

M-Hero M817 представляет собой подзаряжаемый гибрид, работающий на базе 1,5-литрового турбомотора с мощностью 197 л.с., а совокупная мощность электромоторов достигает 710 л.с.

Dongfeng M-Hero M817
Dongfeng M-Hero M817
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Автомобиль оснащён 2-ступенчатой трансмиссией и системой полного привода, с массой в 2817 кг. Его максимальная скорость – 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,5 л на 100 км.

Dongfeng M-Hero M817
Dongfeng M-Hero M817

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

M-Hero M817 стал первым внедорожником, построенным на новой архитектуре Tianyuan, разработанной в сотрудничестве компаний Dongfeng и Huawei, где объединены компоненты силовой установки, программное обеспечение и облачные технологии.

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | Dongfeng
Количество просмотров 51204
15.06.2025 
Фото:Depositphotos | Dongfeng
Поделиться:
Оцените материал:
0