Стали известны российские цены на два новых кроссовера от известного бренда

Dongfeng представил в РФ кроссоверы Mage и Huge по ценам 2,55 и 2,75 млн рублей

Китайская автомобильная компания Dongfeng Motor Corporation активно выходит на рынок России.

9 июня 2025 года прошла презентация новых моделей – кроссоверов Dongfeng Mage и Dongfeng Huge, а недавно были объявлены цены на эти автомобили.

Согласно информации пресс-службы, базовая стоимость городской модели Dongfeng Mage начинается с 2 550 000 рублей, в то время как флагманский кроссовер D-сегмента Dongfeng Huge можно приобрести от 2 750 000 рублей.

Dongfeng Mage

Оба автомобиля имеют передний привод и оборудованы 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 305 Нм. Двигатель соединили с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag с двойным мокрым сцеплением.

Модели Mage и Huge адаптированы для эксплуатации в российских условиях. В их оснащение входят обогрев передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.

Dongfeng Huge

Все комплектации Mage подразумевают наличие электрообогрева лобового стекла, а также функцию дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедийные системы моделей переведены на русский язык, кузовные детали прошли антикоррозионную обработку и дополнительное катафорезное оцинкование.

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Источник: Dongfeng