#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

Стали известны российские цены на два новых кроссовера от известного бренда

Dongfeng представил в РФ кроссоверы Mage и Huge по ценам 2,55 и 2,75 млн рублей

Китайская автомобильная компания Dongfeng Motor Corporation активно выходит на рынок России.

Рекомендуем
Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)

9 июня 2025 года прошла презентация новых моделей – кроссоверов Dongfeng Mage и Dongfeng Huge, а недавно были объявлены цены на эти автомобили.

Согласно информации пресс-службы, базовая стоимость городской модели Dongfeng Mage начинается с 2 550 000 рублей, в то время как флагманский кроссовер D-сегмента Dongfeng Huge можно приобрести от 2 750 000 рублей.

Dongfeng Mage
Dongfeng Mage
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Оба автомобиля имеют передний привод и оборудованы 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 305 Нм. Двигатель соединили с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag с двойным мокрым сцеплением.

Модели Mage и Huge адаптированы для эксплуатации в российских условиях. В их оснащение входят обогрев передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.

Dongfeng Huge
Dongfeng Huge

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Все комплектации Mage подразумевают наличие электрообогрева лобового стекла, а также функцию дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедийные системы моделей переведены на русский язык, кузовные детали прошли антикоррозионную обработку и дополнительное катафорезное оцинкование.

Источник: Dongfeng

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 10575
15.06.2025 
Фото:Dongfeng
Поделиться:
Оцените материал:
0