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На Россию идет стихия — как не «попасть» на мокрой дороге

Максим Кадаков напомнил водителям, как управлять машиной в сильный дождь

В некоторых регионах России жара сменилась дождями – в частности, резкая смена погоды зафиксирована в Центральном федеральном округе.

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И это только начало: по прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие сутки на значительной территории страны метеоусловия будут ухудшаться. Дело в приближении масштабного циклона, и центр страны его уже ощущает: в воскресенье ливни прошли во Владимирской и Костромской областях, похожая ситуация наблюдается на северо-востоке ЦФО. В Поволжье не лучше: в ближайшие дни в ПФО ожидаются затяжные дожди с грозами и локальные наводнения.

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Под угрозой южные регионы: в Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа есть вероятность возникновения сразу нескольких опасных метеоявлений: ливни, сильные грозы, крупный град и ураганные порывы ветра до 25 м/с. В частности, в Краснодарском крае уже 16 июня возможен резкий подъем воды в притоках Кубани, а также смерчи на черноморском побережье.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В центральной части России зарядили дожди. Будьте осторожны на дорогах – особенно на асфальтовых колеях, в которых собирается вода. Аквапланирование – очень опасное явление, когда автомобиль становится практически неуправляемым. Сам вчера отлавливал машину в повороте. Главное – без резких движений рулем. Если едем прямо и влетаем в лужу, то руль держим прямо, не поворачивая, иначе при возвращении зацепа колес машина резко дернется в сторону – и тогда аварии не избежать.

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Добавим, что неспокойно будет и в Сибири: Омская область и Алтайский край уже подверглись мощным ливням, грозам и граду в воскресенье, порывы ветра достигают 23–25 м/с. А в ближайшее время похожая ситуация сложится в центральных и южных районах Красноярского края, Туве, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях... «За рулем» напоминает водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность при сильном дожде, следить за прогнозом погоды, а в особо серьезных случаях – воздержаться от поездок и переждать непогоду.

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Источник: Максим Кадаков, МК

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 152
16.06.2025 
Фото:Unsplash и «За рулем»
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