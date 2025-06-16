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Как не купить поддельную запчасть? Вот несколько полезных рекомендаций

Эксперт Басманова дала рекомендации по выбору оригинальных автозапчастей

Александра Басманова, руководитель отдела продаж сети «Vedro.pro», поделилась рекомендациями по выбору оригинальных автозапчастей и предотвращению покупки подделок.

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Она подчеркнула, что большинство автопроизводителей не изготавливают детали самостоятельно, а заключают контракты с крупными предприятиями, которые производят запчасти по заданным спецификациям.

Например, владельцы автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi и др.) обнаруживают, что оригинальные детали могут носить маркировку известных брендов, таких как SKF, INA и FAG.

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Производство запчастей часто переносится в страны с дешевыми рабочими кадрами, что приводит к ситуации, когда оригинальные детали, произведенные в Китае, также являются качественными.

Чтобы минимизировать риск покупки некачественных запчастей, эксперт предлагает несколько рекомендаций:

  • запчасти не могут быть дешёвыми и качественными одновременно;
  • необходимо сверять номер детали с каталогом производителя;
  • важно изучить внешний вид оригинала, используя интернет;
  • нужно обращать внимание на защитные элементы, такие как QR-коды и голограммы.

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И, наконец, у надёжных поставщиков можно запросить сертификаты, подтверждающие оригинальность товара. Также продавец может помочь проверить запчасть, отсканировав штрихкод. Если возникнут проблемы со сканированием, это может быть сигналом о подделке.

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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 176
16.06.2025 
Фото:Depositphotos
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