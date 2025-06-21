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Ретротрейлер Usonian: фото природы можно делать не вставая с кровати

Туристический трейлер Usonian построят серией всего в 200 экземпляров

Компания Airstream объединилась с фондом Фрэнка Ллойда Райта для создания трейлера ограниченной серии. Трейлер Usonian вдохновлен домом Райта 1930-х годов в Скоттсдейле, штат Аризона.

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Ретротрейлер Usonian
Ретротрейлер Usonian

Два сиденья раскладываются в кровать размера king-size, которая смотрит наружу через открывающуюся дверь в торцевой части автодома. Американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт скончался в 1959 году, но его идеи о дизайне по-прежнему актуальны. Он был создателем «органической архитектуры» и приверженцем «открытого пространства». Теперь эта идея используется и в высококлассных трейлерах.

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Открывающаяся задняя дверь – не новая функция для Airstream, новшество заключается в том, что основная спальная зона перенесена назад, что позволяет лежать в постели и любоваться пейзажем, а также делать идеальные снимки для соцсетей не вставая с кровати. Кровать размера king-size складывается, когда не нужна, превращаясь в две односпальные.

Ретротрейлер Usonian
Ретротрейлер Usonian

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На другом конце трейлера располагается жилое пространство, включающее обеденный и отдельный письменный стол, при желании они складываются в настенный шкаф, создавая место для выдвижного дивана, который также может служить дополнительной спальной зоной.

Как и любой продукт Airstream, эти автодома недешевы – каждый из запланированных 200 обойдется в 184 900 долларов.

Ретротрейлер Usonian
Ретротрейлер Usonian
Ретротрейлер Usonian
Ретротрейлер Usonian
Ретротрейлер Usonian
Ретротрейлер Usonian
Ретротрейлер Usonian

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 213
21.06.2025 
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