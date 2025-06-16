Исследование показало, какие цвета автомобилей предпочитают россияне

«Автокод»: черный и белый цвета автомобилей являются самыми популярными у россиян

Согласно исследованию экспертов сервиса «Автокод», проведенному на основании отчетов о проверках автомобилей в России за весну 2025 года, белый и черный цвета остаются наиболее популярными среди автолюбителей.

На белые автомобили пришлась 12,8 тыс. проверок, а черные модели получили 10,2 тыс. проверок. На третьем месте находится серый цвет с 6 тыс. проверок, за ним следуют синий (4,2 тыс.) и коричневый (3,7 тыс.).

Красный, зеленый, желтый и оранжевый цвета также присутствуют в списке, однако менее популярны. Более редкими оказались фиолетовые, розовые, золотые и бирюзовые автомобили, как отметили специалисты.

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Источник: Автоновости дня