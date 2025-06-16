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Volkswagen обновил один из своих самых популярных бюджетных автомобилей

Концерн FAW-Volkswagen представил обновленный седан Volkswagen Bora 2025 года

Совместное предприятие FAW-Volkswagen анонсировало обновленный седан Volkswagen Bora, модель 2025 года.

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Внешний вид стал более выразительным благодаря увеличенному количеству хрома на решетке радиатора, в то время как интерьер теперь включает два 8-дюймовых экрана – цифровой панели и медиасистемы.

Стандартное оснащение включает систему контроля давления в шинах, подушки безопасности для водителя и пассажира, а также задний парктроник и круиз-контроль.

Volkswagen Bora 2025
Volkswagen Bora 2025
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На автомобилях с моторами объемом 1,2 и 1,4 литра убрали обозначения 200TSI и 280TSI с задней части. Выхлопная система также претерпела изменения. Размеры Volkswagen Bora составляют 4672 х 1815 х 1478 мм, колесная база – 2688 мм.

Интерьер Volkswagen Bora 2025
Интерьер Volkswagen Bora 2025

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Версия с 1,2-литровым турбомотором обладает мощностью 114 л.с., в то время как двигатели объемом 1,4 и 1,5 литра развивают 148 и 160 л.с. соответственно. Базовая версия идет с 5-ступенчатой механической коробкой передач, в более дорогих комплектациях установлена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Цены на модель варьируются от 112,9 до 143,9 тыс. юаней (примерно 15,7-20 тыс. долларов).

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 616
16.06.2025 
Фото:Volkswagen
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