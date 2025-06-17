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АВТОВАЗ запатентовал новую марку автомобилей

АВТОВАЗ зарегистрировал знак SKM для выпуска коммерческой техники

Наряду с основным брендом Lada у АВТОВАЗа появится еще один – SKM, под которым автогигант планирует собирать легкую коммерческую технику.

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Информация об этом появилась в базе Роспатента – в сведениях о государственной регистрации товарного знака правообладателем указан АВТОВАЗ, который будет иметь права на этот знак до конца ноября 2034 года. Сам по себе бренд секретом не является: в марте 2025 года были официально представлены фургон и микроавтобус SKM, фактически являющиеся переименованными SRM Jinhaishi от китайского концерна Shineray.

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По задумке, новинки должны вписаться в рыночную нишу между вазовским Ларгусом и газовским Соболем.

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Габариты «исходника» – 4890 / 1700/ 1995 мм при колесной базе 3185 мм. По предварительным данным, АВТОВАЗ выбрал версию с 2,0-литровым бензиновым мотором на 150 л.с., хотя в Китае есть и варианты поскромнее. Коробка передач – только механическая, 5-ступенчатая. Вероятно, под сборку этих машин автогигант задействует часть производственных площадей в Тольятти. Как заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, производство начнется в 2026 году.

Источник: Роспатент, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 153448
17.06.2025 
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