Ко дню рождения Ford: эти уникальные модели можно встретить и в РФ
122 года назад, 16 июня 1903 года, американский предприниматель Генри Форд основал компанию Ford Motor Company, впоследствии завоевавшую немалую долю мирового авторынка. Машины бренда славятся новаторским стилем, превосходными характеристиками и вниманием к деталям.
В честь дня рождения марки Ford эксперты Авито Авто подготовили подборку эксклюзивных моделей, которые, при желании, можно найти на платформе.
Ford Ranchero, 1976, Брянская область
Открывает подборку роскошный и редкий пикап Ford Ranchero VI поколения 1976 года выпуска. Под капотом модели 5,8-литровый 8-цилиндровый бензиновый двигатель, который выдает мощность 275 л.с. и позволяет разгоняться до сотни примерно за 13 секунд. Помимо этого, у автомобиля уникальный дизайн: синий цвет кузова переливается в зависимости от освещения, заостренная форма решетки радиатора и переднего бампера придают машине хищный вид в духе культового Cadillac Eldorado. Не случайно и тот, и другой автомобили были фаворитами Элвиса Пресли.
Ford F-250, 1997, Московская область
В движение пикап F-250 IX машину приводит 7,3-литровый дизельный двигатель с мощностью 188 л.с. К преимуществам этого автомобиля относятся надежная подвеска и хорошая управляемость на дороге. Визуально модель, окрашенная в ярко-оранжевый цвет, выглядит эффектно благодаря массивной решетке радиатора с редкими прутьями, крупному хромированному переднему бамперу и объемным прямоугольным фарам. Следует подчеркнуть, что продавец обновил всю техническую составляющую автомобиля, поэтому представленный на платформе экземпляр находится в идеальном состоянии.
Ford Thunderbird, 1957, Московская область
Завершает подборку ретро-родстер Ford Thunderbird I поколения 1957 года выпуска. Автомобиль оснащен 5,1-литровым двигателем с рекордной по тем временам мощностью 274 л.с., который позволяет ему достигать скорости 190 км/ч и разгоняться до сотни «всего» за 7 секунд. Помимо впечатляющих характеристик, модель отличается комфортабельным салоном. В частности, здесь есть электропривод боковых стекол и электрорегулировка кресел в четырех разных направлениях. Экстерьер не уступает салону и выглядит очень стильно, в том числе благодаря обилию хромированных деталей: колесных дисков, бамперов и ручек дверей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник, фото: Авито Авто