Ко дню рождения Ford: эти уникальные модели можно встретить и в РФ

В России на классифайдах можно купить Ford Ranchero, Ford F-250 и Ford Thunderbird

122 года назад, 16 июня 1903 года, американский предприниматель Генри Форд основал компанию Ford Motor Company, впоследствии завоевавшую немалую долю мирового авторынка. Машины бренда славятся новаторским стилем, превосходными характеристиками и вниманием к деталям.

В честь дня рождения марки Ford эксперты Авито Авто подготовили подборку эксклюзивных моделей, которые, при желании, можно найти на платформе.

Ford Ranchero, 1976, Брянская область

Открывает подборку роскошный и редкий пикап Ford Ranchero VI поколения 1976 года выпуска. Под капотом модели 5,8-литровый 8-цилиндровый бензиновый двигатель, который выдает мощность 275 л.с. и позволяет разгоняться до сотни примерно за 13 секунд. Помимо этого, у автомобиля уникальный дизайн: синий цвет кузова переливается в зависимости от освещения, заостренная форма решетки радиатора и переднего бампера придают машине хищный вид в духе культового Cadillac Eldorado. Не случайно и тот, и другой автомобили были фаворитами Элвиса Пресли.

Ford F-250, 1997, Московская область

В движение пикап F-250 IX машину приводит 7,3-литровый дизельный двигатель с мощностью 188 л.с. К преимуществам этого автомобиля относятся надежная подвеска и хорошая управляемость на дороге. Визуально модель, окрашенная в ярко-оранжевый цвет, выглядит эффектно благодаря массивной решетке радиатора с редкими прутьями, крупному хромированному переднему бамперу и объемным прямоугольным фарам. Следует подчеркнуть, что продавец обновил всю техническую составляющую автомобиля, поэтому представленный на платформе экземпляр находится в идеальном состоянии.

Ford Thunderbird, 1957, Московская область

Завершает подборку ретро-родстер Ford Thunderbird I поколения 1957 года выпуска. Автомобиль оснащен 5,1-литровым двигателем с рекордной по тем временам мощностью 274 л.с., который позволяет ему достигать скорости 190 км/ч и разгоняться до сотни «всего» за 7 секунд. Помимо впечатляющих характеристик, модель отличается комфортабельным салоном. В частности, здесь есть электропривод боковых стекол и электрорегулировка кресел в четырех разных направлениях. Экстерьер не уступает салону и выглядит очень стильно, в том числе благодаря обилию хромированных деталей: колесных дисков, бамперов и ручек дверей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Авито Авто