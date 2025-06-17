На рынок вышел новый недорогой кроссовер Volkswagen: комплектации и цены

FAW-Volkswagen представил новый кроссовер T-Roc 2025 по цене от 1,85 млн рублей

Совместное предприятие FAW-Volkswagen в Китае анонсировало кроссовер T-Roc 2025 модельного года.

Базовая версия T-Roc оценивается в 169,9 тыс. юаней (около 1,85 млн рублей), а топовая комплектация – в 178,7 тыс. юаней (1,95 млн рублей). В данной ценовой категории в Китае можно найти более мощные автомобили с более богатой комплектацией.

Кроссовер T-Roc 2025 оснастили двумя экранами: один с диагональю 10,3 дюйма и другой – 9,2 дюйма. Версия Starlight Edition включает системы помощи водителю второго уровня и обогрев руля, тогда как Chenguang Edition предлагает адаптивный круиз-контроль.

Volkswagen T-Roc 2025

Интересно, что регулировка затемнения зеркала заднего вида в T-Roc 2025 осуществляется вручную.

Интерьер Volkswagen T-Roc 2025

Размеры нового кроссовера составляют 4336 x 1819 x 1592 мм, а колёсная база – 2680 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

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Источник: ITHome