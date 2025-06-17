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В Россию привезли отличный кроссовер дешевле и технологичнее, чем Land Cruiser 300

Global International Auto начал продавать Denza N9 в РФ по цене 7,8 млн рублей

Дилер Global International Auto из Москвы запустил в продажу флагманский кроссовер Denza N9 от компании BYD.

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Длина автомобиля составляет 5258 мм, а колесная база – 3125 мм, цена установлена на уровне 7,8 млн рублей. Это делает Denza N9 примерно вдвое дешевле нового Land Cruiser 300.

Также его стоимость сопоставима с «серыми» Li Auto L9, но мощность Denza N9 в два раза выше — гибридная система с 2,0-литровым мотором развивает 925 л.с.

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Denza N9
Denza N9

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Кроссовер доступен в комплектации Flagship, которая включает 10 подушек безопасности, беспроводную зарядку для смартфонов, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и множество систем активной безопасности.

Внутреннее пространство оформлено цифровой панелью приборов, а медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto с большим экраном. Передний пассажир также имеет отдельный экран.

Кроссовер выделяется пневмоподвеской, системой автоматической парковки, столиками для задних пассажиров и двумя холодильниками.

Denza N9
Denza N9

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 4505
17.06.2025 
Фото:DongCheDi
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