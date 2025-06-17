Porsche до сих пор не ушла из России: причина достаточно необычна

Маттиас Раутер: Porsche AG не смогла продать три дочерних предприятия в России

Подразделение группы Volkswagen AG, компания Porsche AG, продолжает свою деятельность в России.

По информации, предоставленной Маттиасом Раутером, руководителем отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG, компания не смогла найти покупателей на свои российские активы.

В настоящее время у Porsche AG есть три дочерние структуры в России: Porsche Russia, Porsche Center Moscow и PFS Russia. Все попытки продать эти компании пока оказались безрезультатными.

Хотя сумма, за которую Porsche пыталась продать свои активы, не называется, стоит отметить, что материнская компания Volkswagen сумела реализовать свои российские активы, что может говорить о том, что Porsche не испытывала сильного желания расставаться со своими «дочками».

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Источник: Autonews