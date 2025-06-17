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Porsche до сих пор не ушла из России: причина достаточно необычна

Маттиас Раутер: Porsche AG не смогла продать три дочерних предприятия в России

Подразделение группы Volkswagen AG, компания Porsche AG, продолжает свою деятельность в России.

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По информации, предоставленной Маттиасом Раутером, руководителем отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG, компания не смогла найти покупателей на свои российские активы.

В настоящее время у Porsche AG есть три дочерние структуры в России: Porsche Russia, Porsche Center Moscow и PFS Russia. Все попытки продать эти компании пока оказались безрезультатными.

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Хотя сумма, за которую Porsche пыталась продать свои активы, не называется, стоит отметить, что материнская компания Volkswagen сумела реализовать свои российские активы, что может говорить о том, что Porsche не испытывала сильного желания расставаться со своими «дочками».

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 136
17.06.2025 
Фото:Unsplash
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