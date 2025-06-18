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Люди уверены, что этот цвет авто особенно влияет на цену на вторичке

МТС AdTech: выбирая новый автомобиль, 90% россиян ориентируется на цвет машины

Согласно исследованию Центра аналитики и исследований МТС AdTech (есть в распоряжении «За рулем»), 43% респондентов уверены, что цвет автомобиля влияет на его стоимость при перепродаже.

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Черный цвет автомобиля лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже, так считает 37% россиян, еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% – белые.

Однако несмотря на то, что у покупателей автомобилей есть представления о том, какой цвет хорошо влияет на перепродажу транспортного средства, 46% респондентов приобретут машину любимого цвета. Другие критерии выбора цвета личного транспортного средства: заметность на дороге – 13% респондентов, и меньшая вероятность угона – 6%.

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Стоит отметить, что в рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета – так ответили 53%, белого – 45% и серебристого – 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK – 53%, YouTube – 44% и Telegram – 29%.

Контент в рекламе с описанием ходовых качеств автомобиля вызывает доверие у 68% участников опроса, а контент с данными, подтверждающими безопасность автомобиля, – у 61%. И все же эмоциональный фактор – цвет машины – играет важную роль.

В опросе, проведенном в апреле 2025 года, приняли участие 2000 человек старше 18 лет, проживающих на территории РФ.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 559
18.06.2025 
Фото:freepik / fxquadro
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