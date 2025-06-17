Skoda выпустила самую мощную и богато оснащенную версию кроссовера Elroq

Skoda представила новый Elroq vRS с мощностью 340 л.с. и запасом хода 546 км

Skoda Auto представила свою новую флагманскую модель Elroq vRS спустя полгода после мировой премьеры полностью электрического кроссовера Skoda Elroq.

Эта новинка, ставшая частью семьи vRS, оснащается двумя электродвигателями, которые генерируют общую мощность в 340 л.с. (250 кВт) и имеют систему полного привода.

Elroq vRS предлагает впечатляющий запас хода – 546 километров по циклу WLTP, а также эксклюзивные аксессуары vRS и богатое стандартное оснащение. Он выделяется на фоне остальных моделей Skoda своей динамикой, разгоняясь до 100 км/ч всего за 5,4 секунды и достигая максимальной скорости 180 км/ч. Запас энергии обеспечивается литий-ионной батареей ёмкостью 84 кВт⋅ч (79 кВт⋅ч), состоящей из 12 модулей.

Экстерьер Elroq vRS отличается динамичным дизайном, что подчеркивается акцентами на кузове и легкосплавными дисками размером 21 дюйм. Спортивная подвеска и прогрессивное рулевое управление обеспечивают отличную управляемость. В стандартную комплектацию входит электрически регулируемое кресло водителя с функцией массажа, а для переднего пассажира эта опция доступна в дополнительном пакете Maxx.

Skoda Elroq vRS

Как и все модели Elroq, vRS отличается глянцево-черной панелью Tech-Deck Face, которая содержит множество датчиков, в том числе радар. Динамичный внешний вид также акцентируется на уникальных переднем и заднем бамперах vRS. Автомобиль предлагается в десяти цветах, среди которых четыре однотонных и шесть металликов, а вскоре появится эксклюзивный матовый серый.

Внутри модель оформлена с использованием эксклюзивной отделки Design Selection vRS Lounge, которая сочетает черные поверхности микрозамши и кожи, декор под карбон и лаймово-зеленую строчку. Спортивный руль с подогревом, 13-дюймовый инфоразвлекательный дисплей, проекционный дисплей с дополненной реальностью и цифровая панель приборов диагональю 5 дюймов входят в стандартное оснащение.

Skoda Elroq vRS

Elroq vRS также укомплектован адаптивной подвеской DCC с настройками, адаптированными для компактного кузова, системой Travel Assist последнего поколения и функцией бесключевого доступа, а также возможностью дистанционной парковки через приложение MySkoda.

Skoda Elroq vRS

Эта модель продолжает 25-летнюю традицию спортивных автомобилей vRS, начатую с первого поколения Octavia vRS в 2000 году, и подтверждает приверженность Skoda к автоспорту, насчитывающую более 120 лет.

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Источник: ElectricCarsReport