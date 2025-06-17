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Skoda выпустила самую мощную и богато оснащенную версию кроссовера Elroq

Skoda представила новый Elroq vRS с мощностью 340 л.с. и запасом хода 546 км

Skoda Auto представила свою новую флагманскую модель Elroq vRS спустя полгода после мировой премьеры полностью электрического кроссовера Skoda Elroq.

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Эта новинка, ставшая частью семьи vRS, оснащается двумя электродвигателями, которые генерируют общую мощность в 340 л.с. (250 кВт) и имеют систему полного привода.

Elroq vRS предлагает впечатляющий запас хода – 546 километров по циклу WLTP, а также эксклюзивные аксессуары vRS и богатое стандартное оснащение. Он выделяется на фоне остальных моделей Skoda своей динамикой, разгоняясь до 100 км/ч всего за 5,4 секунды и достигая максимальной скорости 180 км/ч. Запас энергии обеспечивается литий-ионной батареей ёмкостью 84 кВт⋅ч (79 кВт⋅ч), состоящей из 12 модулей.

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Экстерьер Elroq vRS отличается динамичным дизайном, что подчеркивается акцентами на кузове и легкосплавными дисками размером 21 дюйм. Спортивная подвеска и прогрессивное рулевое управление обеспечивают отличную управляемость. В стандартную комплектацию входит электрически регулируемое кресло водителя с функцией массажа, а для переднего пассажира эта опция доступна в дополнительном пакете Maxx.

Skoda Elroq vRS
Skoda Elroq vRS

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Как и все модели Elroq, vRS отличается глянцево-черной панелью Tech-Deck Face, которая содержит множество датчиков, в том числе радар. Динамичный внешний вид также акцентируется на уникальных переднем и заднем бамперах vRS. Автомобиль предлагается в десяти цветах, среди которых четыре однотонных и шесть металликов, а вскоре появится эксклюзивный матовый серый.

Внутри модель оформлена с использованием эксклюзивной отделки Design Selection vRS Lounge, которая сочетает черные поверхности микрозамши и кожи, декор под карбон и лаймово-зеленую строчку. Спортивный руль с подогревом, 13-дюймовый инфоразвлекательный дисплей, проекционный дисплей с дополненной реальностью и цифровая панель приборов диагональю 5 дюймов входят в стандартное оснащение.

Skoda Elroq vRS
Skoda Elroq vRS
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Elroq vRS также укомплектован адаптивной подвеской DCC с настройками, адаптированными для компактного кузова, системой Travel Assist последнего поколения и функцией бесключевого доступа, а также возможностью дистанционной парковки через приложение MySkoda.

Skoda Elroq vRS
Skoda Elroq vRS

Эта модель продолжает 25-летнюю традицию спортивных автомобилей vRS, начатую с первого поколения Octavia vRS в 2000 году, и подтверждает приверженность Skoda к автоспорту, насчитывающую более 120 лет.

Источник: ElectricCarsReport

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 3272
17.06.2025 
Фото:Skoda
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