#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Уникальная отделка и мощные двигатели: чем еще удивит новый Audi Q3?

Audi представила кроссовер Q3 третьего поколения

Компания Audi анонсировала третье поколение кроссовера Q3, о чем сообщила пресс-служба бренда.

Рекомендуем
Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

В новом автомобиле появились узкие светодиодные фары и радиаторная решетка с формой сот. Задняя часть кроссовера оформлена с использованием четырех отдельных фонарей: единой светодиодной полосы, двух задних фонарей и подсвечиваемого логотипа.

Внутри автомобиля селектор переключения передач перенесли за рулевое колесо, а дисплеи приборной панели и мультимедиа системы стали больше. Размеры первого составляют 11,9 дюймов, а второго – 12,8 дюймов. При этом отделочные материалы салона выполнены из переработанного полиэстера.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Audi предложит как традиционные бензиновые и дизельные версии, так и гибридные. Начальной станет 1,5-литровая бензиновая версия мощностью 150 л.с.

Также будет доступен 2,0-литровый двигатель с отдачей 265 л.с. Кроме того, предложат дизельный 2,0-литровый мотор мощностью 150 л.с. Гибридная версия Q3 e-hybrid будет иметь общую мощность 272 л.с.

Продажи Audi Q3 третьего поколения стартуют в Германии в октябре по цене от 44,6 тыс. евро (примерно 4,1 млн рублей по текущему курсу).

Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3

Источник: Audi

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Audi
Количество просмотров 353
17.06.2025 
Фото:Audi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Audi Q3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв