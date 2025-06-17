Уникальная отделка и мощные двигатели: чем еще удивит новый Audi Q3?

Audi представила кроссовер Q3 третьего поколения

Компания Audi анонсировала третье поколение кроссовера Q3, о чем сообщила пресс-служба бренда.

В новом автомобиле появились узкие светодиодные фары и радиаторная решетка с формой сот. Задняя часть кроссовера оформлена с использованием четырех отдельных фонарей: единой светодиодной полосы, двух задних фонарей и подсвечиваемого логотипа.

Внутри автомобиля селектор переключения передач перенесли за рулевое колесо, а дисплеи приборной панели и мультимедиа системы стали больше. Размеры первого составляют 11,9 дюймов, а второго – 12,8 дюймов. При этом отделочные материалы салона выполнены из переработанного полиэстера.

Audi предложит как традиционные бензиновые и дизельные версии, так и гибридные. Начальной станет 1,5-литровая бензиновая версия мощностью 150 л.с.

Также будет доступен 2,0-литровый двигатель с отдачей 265 л.с. Кроме того, предложат дизельный 2,0-литровый мотор мощностью 150 л.с. Гибридная версия Q3 e-hybrid будет иметь общую мощность 272 л.с.

Продажи Audi Q3 третьего поколения стартуют в Германии в октябре по цене от 44,6 тыс. евро (примерно 4,1 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: Audi