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За неправильную парковку будет штрафовать не только ГАИ

В Госдуме предложили дать регионам право штрафовать нарушителей правил парковки

16 июня Заксобрание Пермского края внесло в Государственную думу проект поправок, который даст регионам возможность самостоятельно без участия ГАИ накладывать штрафы на нарушителей правил парковки.

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В случае принятия поправок региональные власти должны будут заключить соглашение с МВД для передачи соответствующих полномочий.

Пермские депутаты отметили, что число нарушителей парковки растет, а контроль со стороны Госавтоинспекции неэффективен.

Также к проекту закона приложены документы от властей Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, которые выразили готовность принять на себя новые полномочия.

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Источник: КоммерсантЪ

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Лежнин Роман
Фото:Антон Овчаров/ТАСС
Количество просмотров 109
17.06.2025 
Фото:Антон Овчаров/ТАСС
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