За неправильную парковку будет штрафовать не только ГАИ
В Госдуме предложили дать регионам право штрафовать нарушителей правил парковки
16 июня Заксобрание Пермского края внесло в Государственную думу проект поправок, который даст регионам возможность самостоятельно без участия ГАИ накладывать штрафы на нарушителей правил парковки.
В случае принятия поправок региональные власти должны будут заключить соглашение с МВД для передачи соответствующих полномочий.
Пермские депутаты отметили, что число нарушителей парковки растет, а контроль со стороны Госавтоинспекции неэффективен.
Также к проекту закона приложены документы от властей Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, которые выразили готовность принять на себя новые полномочия.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: КоммерсантЪ
Фото:Антон Овчаров/ТАСС
109
17.06.2025
Фото:Антон Овчаров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0