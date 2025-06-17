За неправильную парковку будет штрафовать не только ГАИ

В Госдуме предложили дать регионам право штрафовать нарушителей правил парковки

16 июня Заксобрание Пермского края внесло в Государственную думу проект поправок, который даст регионам возможность самостоятельно без участия ГАИ накладывать штрафы на нарушителей правил парковки.

В случае принятия поправок региональные власти должны будут заключить соглашение с МВД для передачи соответствующих полномочий.

Пермские депутаты отметили, что число нарушителей парковки растет, а контроль со стороны Госавтоинспекции неэффективен.

Также к проекту закона приложены документы от властей Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, которые выразили готовность принять на себя новые полномочия.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: КоммерсантЪ