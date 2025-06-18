Разработана революционная коробка передач: с ней внедорожники станут намного эффективнее

Stellantis запатентовала трехступенчатую коробку для электрических внедорожников

Компания Stellantis зарегистрировала новый патент на трехступенчатую коробку передач, которая может обеспечить внедорожные возможности для будущих электрических автомобилей концерна.

Эта трансмиссия планируется для полноприводных моделей под брендами Jeep и RAM. В патенте указано, что КПП будет включать наборы передач с низкими и высокими силовыми диапазонами, что обеспечит оптимальное управление в различных условиях, включая бездорожье и пустынные маршруты.

На данный момент большинство электромобилей используют односкоростные коробки передач, которые часто не способны поддерживать постоянный высокий крутящий момент, необходимый для сложных условий вождения.

Новая трансмиссия Stellantis обещает улучшить эффективность работы электромобилей в любых дорожных условиях – от снега до песка.

Предполагается, что она сможет управлять как передними, так и задними колесами или же обеими осями одновременно в режиме полного привода.

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Источник: Motor1