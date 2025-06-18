В России появится новый автобренд

Новая китайская автомарка iCaur появится на российском рынке в 2026 году

В России в 2026 году должен появиться новый китайский автобренд iCaur, рассказали в пресс-службе компании.

Продукция бренда iCaur

В модельную линейку марки входят электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV). Остальные детали в пресс-службе компании не привели.

В Китае машины марки iCaur известны под названием iCar. Сам бренд принадлежит Chery.

Компанию iCar основали в апреле 2023 года, она специализируется на производстве электрокаров.

Продукция бренда iCaur

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки до 900 тыс. рублей.

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Источник: пресс-служба iCaur