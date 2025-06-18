В России появится новый автобренд
Новая китайская автомарка iCaur появится на российском рынке в 2026 году
В России в 2026 году должен появиться новый китайский автобренд iCaur, рассказали в пресс-службе компании.
Продукция бренда iCaur
В модельную линейку марки входят электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV). Остальные детали в пресс-службе компании не привели.
В Китае машины марки iCaur известны под названием iCar. Сам бренд принадлежит Chery.
Компанию iCar основали в апреле 2023 года, она специализируется на производстве электрокаров.
Продукция бренда iCaur
Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки до 900 тыс. рублей.
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Источник: пресс-служба iCaur
Фото:iCaur
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18.06.2025
Фото:iCaur
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