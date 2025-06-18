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Российские власти вложили в автопром 350 млрд рублей

На поддержку российского автопрома направили более 350 млрд рублей в 2024 году

Свыше 350 млрд рублей направили на поддержку и развитие отечественного автопрома в 2024 году, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Он пояснил, что в итоге было запущено 10 современных производств: в Тольятти, Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Калужской областях и в ряде других регионов, в том числе там, где собирается и электротранспорт.

На льготное кредитование и лизинг направили 43 млрд рублей, благодаря чему выпуск транспортных средств в 2024 году, включая коммерческий транспорт, вырос на треть, почти до 830 тыс. штук.

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Мишустин заметил, что по числу проданных новых машин российский рынок занял четвертое место в Европе, его поддержали поставки автомобилей из дружественных стран.

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По словам Мишустина, для укрепления технологического суверенитета страны важно, в том числе, нарастить производство машин, работающих на альтернативных видах топлива (электричестве и природном газе).

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки до 900 тыс. рублей.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 168
18.06.2025 
Фото:Depositphotos
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