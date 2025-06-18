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Бывшие заводы Toyota и GM в Петербурге снова работают: какие авто там собирают?

На бывшем заводе GM под Петербургом сняли сотни новых кроссоверов Jaecoo

С начала 2000-х годов в Петербурге и Ленобласти работали пять автозаводов. Но после 2022 года все они остановились.

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Корреспондент Autonews побывал в промзоне в Шушарах, где когда-то работали предприятия Toyota и General Motors, и узнал, что происходит с этими площадками сейчас.

Завод GM, который был запущен в 2008 году, долго собирал пользовавшиеся популярностью Opel Astra, Chevrolet Blazer и Cruze. После приостановки работы в 2015 году площадку выкупила компания Hyundai, но проект был заморожен в 2022 году. В конце 2024 года стало известно, что комплекс перешел в собственность структуры AGR Automotive Group.

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По данным Autonews, именно здесь может начаться сборка китайских Jaecoo. Журналисты издания заметили признаки активности: на парковке сотрудников много машин, на территории предприятия стоят фуры, а также новые автомобили Solaris (перелицованные Hyundai/Kia) и Jaecoo J8.

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На бывшем заводе Toyota, который находится поблизости, признаков активности не было обнаружено. Официально он перешел под контроль ФГУП «НАМИ» и должен быть использован для развития премиальной марки Aurus. На территории предприятия не работает освещение, нет фирменных вывесок.

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки до 900 тыс. рублей.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Денис Вышинский/ТАСС
Количество просмотров 4962
18.06.2025 
Фото:Денис Вышинский/ТАСС
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