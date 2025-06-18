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В Россию едет большой и крутой обновленный кроссовер

Бренд GAC показал обновленный кроссовер GS8 для России

Компания GAC анонсировала для России обновленную версию флагманского кроссовера GS8 под названием Dragon.

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Особенностью экстерьера кроссовера станет массивная решетка радиатора с узором, напоминающим чешую дракона, а также четыре вертикально ориентированные секции фар. Передний и задний бамперы претерпели изменения, а дизайн выхлопной системы и диффузора обновился.

GS8 Dragon на 35 мм длиннее обычной версии. Автомобиль будет представлен в четырех цветов кузова (черный, белый, серебристый, серый) и трех вариантах оформления интерьера (черный, коричневый, белый).

GAC GS8 Dragon
GAC GS8 Dragon

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Внутри кроссовер отделан перфорированной натуральной кожей с декоративной прострочкой. Объем багажника при сложенных сиденьях второго и третьего ряда равен 1859 литрам. Кроссовер получил экраны с диагональю 12,3 и 14,6 дюйма (в составе цифровой панели приборов и медиасистемы соответственно), а также улучшенную шумоизоляцию, атмосферную подсветку и панорамную крышу.

GAC GS8 Dragon
GAC GS8 Dragon

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Подробно о характеристиках, комплектациях и ценах кроссовера будет объявлено ближе к дате начала продаж в РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов – скидки до 900 тыс. рублей.

Источник: пресс-служба GAC

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Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 5844
18.06.2025 
Фото:GAC
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