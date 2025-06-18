В Россию едет большой и крутой обновленный кроссовер

Бренд GAC показал обновленный кроссовер GS8 для России

Компания GAC анонсировала для России обновленную версию флагманского кроссовера GS8 под названием Dragon.

Особенностью экстерьера кроссовера станет массивная решетка радиатора с узором, напоминающим чешую дракона, а также четыре вертикально ориентированные секции фар. Передний и задний бамперы претерпели изменения, а дизайн выхлопной системы и диффузора обновился.

GS8 Dragon на 35 мм длиннее обычной версии. Автомобиль будет представлен в четырех цветов кузова (черный, белый, серебристый, серый) и трех вариантах оформления интерьера (черный, коричневый, белый).

GAC GS8 Dragon

Внутри кроссовер отделан перфорированной натуральной кожей с декоративной прострочкой. Объем багажника при сложенных сиденьях второго и третьего ряда равен 1859 литрам. Кроссовер получил экраны с диагональю 12,3 и 14,6 дюйма (в составе цифровой панели приборов и медиасистемы соответственно), а также улучшенную шумоизоляцию, атмосферную подсветку и панорамную крышу.

GAC GS8 Dragon

Подробно о характеристиках, комплектациях и ценах кроссовера будет объявлено ближе к дате начала продаж в РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов – скидки до 900 тыс. рублей.

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Источник: пресс-служба GAC