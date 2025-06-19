Прибыль и легализация, ответственность и компромиссы: что обсудят участники форума «Такси»
Форум соберет 1500 руководителей бизнеса, представителей органов власти и ведущих экспертов сферы такси и смежных направлений со всего Евразийского пространства.
В программе форума 14 деловых мероприятий.
Вот краткий анонс лишь некоторых из тем.
«Глобально и локально: автомобиль для такси – какой он?»
На чем будут ездить водители такси после 1 марта 2026 года? Принято решение о локализации автомобилей такси. Вместе с автопроизводителями и ответственными ведомствами на сессии обсудят, каким образом будет реализован закон.
«Без преступлений и наказаний: налогообложение в сфере такси»
После вступления в силу 580-ФЗ усилился контроль со стороны налоговых органов. Разнонаправленная судебная практика привела к простою автомобилей и сотне актов налоговых проверок. Как работать в новых условиях и выстроить гармоничные отношения с налоговой?
«Задачи государства, возможности отрасли и потребности пассажиров: вектор регулирования»
Постоянно предлагают нововведения – контроль страхования, перевозки детей, специальные автомобили для такси, принудительное ценообразование, отмена путевых листов, мед- и техосмотров. Какие из этих инициатив действительно необходимо принять для гармонизации отрасли, а какие являются излишними и требуют доработки?
Для чего проводится форум?
Директор МЕФТ Александр Басалаев сформулировал ключевой вопрос форума: «Как не выживать, а выстраивать прибыльный бизнес и повышать экономическую эффективность, несмотря на существующие вызовы?». Если вас волнует этот вопрос – это мероприятие для вас.
Гибридный формат: форум + выставка
На форуме также планируется выставка, на которой будут представлены продукты и решения лидеров автомобильной промышленности, IT, оборудования и топлива, сферы услуг и финансового сектора для такси и городского транспорта.
Какой у мероприятия итог?
Этот форум создан не просто для того, чтобы «поговорить», у него будет весомый итог – резолюция с инициативами участников мероприятия, которая будет направлена в профильные органы власти.
Если ваша работа так или иначе связана с такси, с 14 по 15 августа определенно стоит запланировать посещение XIII Международного Евразийского форума «Такси».