Прибыль и легализация, ответственность и компромиссы: что обсудят участники форума «Такси»

XIII Международный Евразийский форум «Такси» (МЕФТ) состоится 14-15 августа в Москве в Центре международной торговли

Форум соберет 1500 руководителей бизнеса, представителей органов власти и ведущих экспертов сферы такси и смежных направлений со всего Евразийского пространства.

В программе форума 14 деловых мероприятий.

Вот краткий анонс лишь некоторых из тем.

«Глобально и локально: автомобиль для такси – какой он?»

На чем будут ездить водители такси после 1 марта 2026 года? Принято решение о локализации автомобилей такси. Вместе с автопроизводителями и ответственными ведомствами на сессии обсудят, каким образом будет реализован закон.

«Без преступлений и наказаний: налогообложение в сфере такси»

После вступления в силу 580-ФЗ усилился контроль со стороны налоговых органов. Разнонаправленная судебная практика привела к простою автомобилей и сотне актов налоговых проверок. Как работать в новых условиях и выстроить гармоничные отношения с налоговой?

«Задачи государства, возможности отрасли и потребности пассажиров: вектор регулирования»

Постоянно предлагают нововведения – контроль страхования, перевозки детей, специальные автомобили для такси, принудительное ценообразование, отмена путевых листов, мед- и техосмотров. Какие из этих инициатив действительно необходимо принять для гармонизации отрасли, а какие являются излишними и требуют доработки?

Для чего проводится форум?

Директор МЕФТ Александр Басалаев сформулировал ключевой вопрос форума: «Как не выживать, а выстраивать прибыльный бизнес и повышать экономическую эффективность, несмотря на существующие вызовы?». Если вас волнует этот вопрос – это мероприятие для вас.

Гибридный формат: форум + выставка

На форуме также планируется выставка, на которой будут представлены продукты и решения лидеров автомобильной промышленности, IT, оборудования и топлива, сферы услуг и финансового сектора для такси и городского транспорта.

Какой у мероприятия итог?

Этот форум создан не просто для того, чтобы «поговорить», у него будет весомый итог – резолюция с инициативами участников мероприятия, которая будет направлена в профильные органы власти.

Если ваша работа так или иначе связана с такси, с 14 по 15 августа определенно стоит запланировать посещение XIII Международного Евразийского форума «Такси».