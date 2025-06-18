Проект российского электромобиля заморозили

Первый вице-премьер РФ Мантуров: проект электромобиля E-Neva поставлен на паузу

Проект электромобиля E-Neva, который разрабатывал концерн ВКО «Алмаз-Антей», поставлен на паузу, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят «Алмаз-Антей», поэтому на паузе», – заявил он.

Ранее заместитель генерального директора концерна – генеральный директор «Обуховского завода» Михаил Подвязников сообщил, что «Алмаз-Антей» создал для развития отдельного сегмента по производству гражданского автотранспорта спецпредприятие «Романов».

Прототип электромобиля E-Neva

Специалисты, работавшие над проектом «Обуховского завода» по разработке электромобиля E-Neva, перешли в новое предприятие, которое занимается организацией производства отечественных гражданских грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

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Источник: ТАСС