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Таксисты на фоне закона о локализации выдвинули требования автопроизводителям

«Ъ»: таксисты добиваются введения госстандарта для автомобилей

На фоне принятия законопроекта о локализации такси участники рынка предъявили собственные требования для российских производителей, которые получат право поставлять транспорт в таксопарки.

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Об этом сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Соответствующий документ направили министру промышленности и торговли Антону Алиханову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Таксисты просят автопроизводителей оснащать машины моторами мощностью 100-150 л. с. с расходом топлива не более 5-7 литров на 100 километров.

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Также среди условий – эксплуатация автомобиля без капремонта до пробега не менее 300 тысяч километров, коробка-автомат и заводская гарантия сроком три года.

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При этом стоимость автомобилей не должна превышать 1,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 4567
18.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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