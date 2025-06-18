Таксисты на фоне закона о локализации выдвинули требования автопроизводителям
На фоне принятия законопроекта о локализации такси участники рынка предъявили собственные требования для российских производителей, которые получат право поставлять транспорт в таксопарки.
Об этом сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
Соответствующий документ направили министру промышленности и торговли Антону Алиханову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Таксисты просят автопроизводителей оснащать машины моторами мощностью 100-150 л. с. с расходом топлива не более 5-7 литров на 100 километров.
Также среди условий – эксплуатация автомобиля без капремонта до пробега не менее 300 тысяч километров, коробка-автомат и заводская гарантия сроком три года.
При этом стоимость автомобилей не должна превышать 1,5 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.
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Источник: «Коммерсантъ»