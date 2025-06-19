Новая Niva Travel — что поменялось для нивоводов? Когда начнут выпускать?

АВТОВАЗ назвал сроки старта производства обновленного внедорожника Niva Travel

На Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представил рестайлинг внедорожника Lada Niva Travel.

Внешне новую версию модели можно узнать по новым полностью светодиодным фарам, бамперу и решетке радиатора. Но нововведения – не только внешние: под капот встал 8-клапанный двигатель от Lada Granta с увеличенным до 1.8 рабочим объемом и отдачей в 90 л.с. и 153 Нм (+ 7 л.с. и 24 Нм к тому, что есть на Ниве сейчас), причем 80% крутящего момента доступно уже на 1000 об/мин. У двигателя оригинальные впуск, выпуск, охлаждение и топливоподача, в его конструкции появилось более 50 модернизированных элементов.

Под новый двигатель была адаптирована трансмиссия, а в подвеске появился новый стабилизатор поперечной устойчивости. Кроме того, Нива обзавелась передними тормозами от Весты: теперь здесь вентилируемые тормозные диски и нерегулируемые подшипники в передних ступицах (сейчас с завода ставятся регулируемые).

«За рулем» резюмирует все приведенные в официальном пресс-релизы плюсы обновленной Нивы: что поменяется для нивоводов?

Что АВТОВАЗ улучшил в Ниве Travel

охлаждение двигателя (новая решетка радиатора)

тяговые характеристики на асфальте и бездорожье (новый двигатель)

удельный расход топлива ниже на 3-30% (новый двигатель)

виброакустический комфорт автомобиля (новый двигатель)

более надежная трансмиссия

управляемость и плавность хода (стабилизатор)

безопасность и долговечность ходовой части (тормоза и ступицы)

При этом на заводе считают, что Нива сохранит концепцию «доступного и неприхотливого автомобиля для любых дорог и условий эксплуатации».

Как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, серийное производство новой Lada Niva Travel начнется в IV квартале 2025 года – тогда у нас появится возможность оценить все перечисленные нововведения вживую.