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Новая Niva Travel — что поменялось для нивоводов? Когда начнут выпускать?

АВТОВАЗ назвал сроки старта производства обновленного внедорожника Niva Travel

На Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представил рестайлинг внедорожника Lada Niva Travel.

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Внешне новую версию модели можно узнать по новым полностью светодиодным фарам, бамперу и решетке радиатора. Но нововведения – не только внешние: под капот встал 8-клапанный двигатель от Lada Granta с увеличенным до 1.8 рабочим объемом и отдачей в 90 л.с. и 153 Нм (+ 7 л.с. и 24 Нм к тому, что есть на Ниве сейчас), причем 80% крутящего момента доступно уже на 1000 об/мин. У двигателя оригинальные впуск, выпуск, охлаждение и топливоподача, в его конструкции появилось более 50 модернизированных элементов.

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Под новый двигатель была адаптирована трансмиссия, а в подвеске появился новый стабилизатор поперечной устойчивости. Кроме того, Нива обзавелась передними тормозами от Весты: теперь здесь вентилируемые тормозные диски и нерегулируемые подшипники в передних ступицах (сейчас с завода ставятся регулируемые).

«За рулем» резюмирует все приведенные в официальном пресс-релизы плюсы обновленной Нивы: что поменяется для нивоводов?

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Что АВТОВАЗ улучшил в Ниве Travel

  • охлаждение двигателя (новая решетка радиатора)
  • тяговые характеристики на асфальте и бездорожье (новый двигатель)
  • удельный расход топлива ниже на 3-30% (новый двигатель)
  • виброакустический комфорт автомобиля (новый двигатель)
  • более надежная трансмиссия
  • управляемость и плавность хода (стабилизатор)
  • безопасность и долговечность ходовой части (тормоза и ступицы)

При этом на заводе считают, что Нива сохранит концепцию «доступного и неприхотливого автомобиля для любых дорог и условий эксплуатации».

Как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, серийное производство новой Lada Niva Travel начнется в IV квартале 2025 года – тогда у нас появится возможность оценить все перечисленные нововведения вживую.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 47250
19.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-35