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Дорожные работы потребуют перекрытий на ЗСД

На Витебской развязке ЗСД закроют движение из-за дорожных работ в ночь с 18 по 19 июня

В Санкт-Петербурге на Витебской развязке Западного скоростного диаметра перекроют движение транспорта для проведения дорожных работ.

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Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» сообщает, что с 23:00 18 июня по 06:00 19 июня будут закрыты для движения съезд с Витебской развязки в сторону севера и съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки – до 900 тыс. рублей.

Источник: пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы»

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Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы»
Количество просмотров 103
18.06.2025 
Фото:Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы»
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