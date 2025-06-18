Дорожные работы потребуют перекрытий на ЗСД

На Витебской развязке ЗСД закроют движение из-за дорожных работ в ночь с 18 по 19 июня

В Санкт-Петербурге на Витебской развязке Западного скоростного диаметра перекроют движение транспорта для проведения дорожных работ.

Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» сообщает, что с 23:00 18 июня по 06:00 19 июня будут закрыты для движения съезд с Витебской развязки в сторону севера и съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

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Источник: пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы»