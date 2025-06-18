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АВТОВАЗ ждет снижения продаж на 20-25%

Глава АВТОВАЗа Соколов заявил о сокращении производства Lada в 2025 году

АВТОВАЗ скорректирует производственный план на текущий год, в компании ожидают падения продаж на 20-25%, до 367,2 тыс. единиц, рассказал президент компании Максим Соколов.

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Он отметил, что сокращение производственного плана АВТОВАЗа очевидно и логично.

«Пока мы планируем сократить объемы производства чуть меньше, чем общий процент сокращения рынка. У нас падение рынка в целом на 30-35% всего по продажам легковых автомобилей», – сообщил Соколов.

При этом он заметил, что Lada чувствует себя немного лучше рынка. Продажи также снижаются, но меньшими темпами.

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«И вот, соответственно снижению продаж в диапазоне 20-25%, в текущем году будет скорректированный годовой план», – сказал Соколов.

Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки – до 900 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 652
18.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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