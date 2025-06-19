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В Россию вернулся хорошо оснащенный европейский кроссовер по старой цене

Peugeot 4008 2025 модельного года снова доступен в РФ по цене 3,99 млн рублей

Обновленный кроссовер Peugeot 4008 2025 модельного года вновь появился на российском рынке благодаря параллельному импорту и сейчас предлагается у дилера в Калуге по цене 3 986 000 рублей.

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Речь идет о рестайлинговом втором поколении модели, предназначенном для азиатского рынка. Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. и автоматической коробкой передач, при этом привод – только передний.

В комплектации Allure предлагаются такие удобства, как панорамная крыша, кожаный салон, электрические регулировки сидений, подогревы, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

В числе систем безопасности имеются шторки, боковые подушки, контроль усталости водителя, удержание в полосе и мониторинг слепых зон, а также электронные ассистенты стабилизации.

Peugeot 4008
Peugeot 4008

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Peugeot 4008 2025 года привлекает внимание как сбалансированный вариант среди кроссоверов стоимостью до 4 млн рублей, сочетая европейский дизайн, хорошее оснащение и комфорт бизнес-класса, адаптированный под российские условия эксплуатации.

Интерьер Peugeot 4008
Интерьер Peugeot 4008

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Этот автомобиль не новинка для России, так как первые экземпляры прибыли из Китая в начале 2024 года. Однако несмотря на статус обновления, цена на данный момент осталась на уровне прежних лет: например, базовый Peugeot 4008 стоил 4,3 млн рублей в январе 2024 года и 3,95 млн рублей летом, а сейчас кроссовер оценен в 3,99 млн рублей.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Peugeot
Количество просмотров 17970
19.06.2025 
Фото:Peugeot
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Отзывы о Peugeot 4008

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