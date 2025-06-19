Наказание за автоподставу хотят ужесточить
В ГД РФ планируют сделать автоподставу отдельным видом преступления, внеся соответствующий законопроект, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Он отметил, что наказание за это преступление, которое предусмотрено сейчас, не работает, и необходимо его ужесточить. По словам Нилова, следует выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства в самостоятельный вид преступления.
Депутат отметил, что даже в случае разоблачения автоподставщиков судят по обычной «мошеннической статье», хотя их действия сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших.
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Источник: Telegram-канал депутата ГД Ярослава Нилова