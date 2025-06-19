#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ

Kia хочет вернуться в РФ с шестью моделями по цене от ₽1,5 млн

Компания Kia на закрытой встрече с дилерами привела подробности плана возвращения в Россию, рассказал основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По его информации, Kia хочет прийти на российский рынок с шестью моделями, включая ранее не продававшиеся, по цене от 1,5 миллиона рублей.

Рекомендуем
Без полного привода, но с характером, цена до 2,5 млн рублей — раскрыты секреты Lada Azimut

Вначале компания планирует поставлять автомобили из КНР и Казахстана, что обернется уплатой полного утильсбора без возможности его компенсации. То есть, цены на автомобили марки не будут низкими.

Предварительно сообщается, что Kia привезет в Россию кроссоверы Seltos (от 3,5 млн рублей), Sportage (от 5 млн рублей) и Sorento (от 6,9 млн рублей). Также в продажу выйдут модели K4 (от 2,8 млн рублей) и K8. Самой доступной моделью будет ситикар Picanto (от 1,5 млн рублей).

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Kia рассчитывает расширить дилерскую сеть в России до 120 точек и уже через три года выйти на реализацию 100 тысяч автомобилей в год. Но эти планы могут измениться с учетом реакции дилерского сообщества, отметил Мосеев.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

Источник: Telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3404
19.06.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0