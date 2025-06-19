Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ

Kia хочет вернуться в РФ с шестью моделями по цене от ₽1,5 млн

Компания Kia на закрытой встрече с дилерами привела подробности плана возвращения в Россию, рассказал основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По его информации, Kia хочет прийти на российский рынок с шестью моделями, включая ранее не продававшиеся, по цене от 1,5 миллиона рублей.

Вначале компания планирует поставлять автомобили из КНР и Казахстана, что обернется уплатой полного утильсбора без возможности его компенсации. То есть, цены на автомобили марки не будут низкими.

Предварительно сообщается, что Kia привезет в Россию кроссоверы Seltos (от 3,5 млн рублей), Sportage (от 5 млн рублей) и Sorento (от 6,9 млн рублей). Также в продажу выйдут модели K4 (от 2,8 млн рублей) и K8. Самой доступной моделью будет ситикар Picanto (от 1,5 млн рублей).

Kia рассчитывает расширить дилерскую сеть в России до 120 точек и уже через три года выйти на реализацию 100 тысяч автомобилей в год. Но эти планы могут измениться с учетом реакции дилерского сообщества, отметил Мосеев.

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Источник: Telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева