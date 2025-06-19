Известны сроки презентации минивэна Lada

АВТОВАЗ представит 7-местный минивэн Lada B-Van на ПМЭФ в 2026 году

На проходящем в Санкт-Петербурге форуме ПМЭФ-2025 президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что перспективный минивэн Lada, известный под кодовым обозначением Lada B-Van, будет представлен в 2026 году. Об этом сообщает источник со ссылкой на телеканал «Россия-1».

«А вот B-Van, про который вы говорите, имени у него еще собственного нет, но оно, безусловно, будет. Мы рассчитываем, что через год мы снова с вами встретимся здесь, на площадке Петербургского экономического форума, и сможем сдернуть покрывало и сказать его новое имя», – сообщил Соколов.

Впервые Lada B-Van «засветился» в сюжетах главных телеканалов в январе 2025 года

Глава автогиганта добавил, что завод планирует представить модель на ПМЭФ-2026, с тем чтобы в 2027 году запустить минивэн в серийное производство.

Как известно, минивэн Lada B-Van, как и только что представленный на ПМЭФ-2025 кроссовер Lada Azimut, проектируется на платформе Lada B/C, фактически – модернизированной базе Lada Vesta. Модель позиционируется как семейная, конфигурации салона предусматривают 5- и 7-местный варианты. Общий объем инвестиций в проект составит 21 млрд рублей.

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Источник: ТАСС