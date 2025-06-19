Российский бизнесмен купил подержанного «китайца» за 1,5 млн долларов
Редкий люксовый седан Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun экспортировали из КНР в Объединенные Арабские Эмираты.
Автомобиль был продан за рекордные 1,5 млн долларов (около 120 млн рублей), что стало новым рекордом экспортной цены китайского автомобиля. Купил машину российский бизнесмен Станислав Семенов, основатель дубайского фонда Quantitative Trading Equal Fund.
Седан Hongqi Guoli (L5) – это люксовое авто для элиты китайской компартии Hongqi L5. Машина представлена в дорогом исполнении Golden Sunflower с 28-слойным лаковым покрытием поверхностей, вышивкой золотыми нитями, а также картинами из «китайской» классики.
Под капотом седана 388-сильный двигатель V8 объемом 4,0 литра и 8-ступенчатая АКП. Привод полный.
Предполагается, что машина без пробега, хоть и продана как б/у (это позволяет сэкономить на оформлении в стране назначения).
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Источник: CarNewsChina